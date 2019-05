Ascolti TV 28 Maggio: Chi ha vinto tra The Voice e La partita del cuore, ecco i dati Auditel

Ascolti TV 28 Maggio: Chi ha vinto tra The Voice e La...

Ascolti TV 28 Maggio, ecco chi si è sfidato ieri a colpi di share tra The Voice of Italy e La partita del cuore, ecco tutti i dati Auditel

Nella serata di ieri sono andati in onda diversi programmi televisivi che hanno intrattenuto milioni di italiano allo schermo televisivo. A sfidarsi a colpi di share, infatti sono stati due programmi televisivi molto seguiti dagli italiano, parliamo appunto di The Voice of Italy su Rai 2 condotto dalla bravissima Simona Ventura e su Rai 1 La partita del cuore.

I due programmi hanno lottato fino alla fine per ottenere il primo posto nella classifica dello share. Pare infatti che a ricevere il maggior numero di ascolti è stata Simona Ventura, riuscendo a conquistare il 12,5% di share. Niente male nemmeno per la Partita del Cuore che invece con ha potuto portare a casa il 9.7% di share.

Altri Canali TV

Invece sulle altri Reti, Rai 3 è riuscito a conquistare con Carta Bianca il 5% di telespettatori. Niente male nemmeno per Canale 5 che invece con Room, ha inchiodati circa 10,1 % di telespettatori. Anche Italia Uno è riuscito a conquistare ottimi numeri di ascolti totalizzando il 10,4% di share.

Mentre Rete 4 con la fiction il Segreto ha intrattenuto invece il 6,3% di share.Mentre i Canali del digitale terrestre, La7 è riuscito a conquistare con Di Martedi il 8,4% di share