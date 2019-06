Ascolti TV 24 Giugno: Chi ha vinto tra Temptation Island e The Meddler, ecco tutti i dati Auditel

Ascolti TV 24 Giugno 2019, chi ha vinto tra Canale Cinque con Temptation Island e Meddler su Rai 1, ecco i dati Auditel

Nella serata di ieri 24 Giugno 2019, sono andati in onda diversi canali televisivi che hanno intrattenuto davanti allo schermo milioni di italiani. Pare rifatti che a tenere incollati gli italiani siano stati due programmi in particolare, parliamo appunto di Temptation Island e The Meddler.

I due programmi si sono sfidati fino alla fine, per ottenere un numero di share molto alto, ma solo uno dei due ci è riuscito e parliamo appunto di Temptatio Island che è riuscito a totalizzare il 22,2% di telespettatori.

Ma niente male nemmeno Rai 1 che con The Meddler che invece è riuscito a conquistare il 12,7% di share.,

Altri Canali TV

Su Rai 2 invece è andato in onda in prima serata la partita Europei Under 21 Francia – Romania che è riuscita a totalizzare circa l’11,6% di telespettatori. Non male Rai 3 invece con Prima dell’alba che ha intrattenuto circa il 3,9% di telespettatori. Anche Italia Uno con 22 Minutes ha totalizzato uno share del 4,9%. A seguire Rete 4 con Quarta Repubblica che è riuscito a totalizzare invece il 4,6% di telespettatori.

Canali principali del digitale terrestre

Su La 7 con L’ombra dei diavoli invece è riuscito a conquistare il 2,8% di telespettatori. TVB invece ha mandato in onda Agente 007 – Licenza di Uccidere ottenendo il 2,2% di share. Sul Nove invece è andato in onda Killing Micheal Jackson totalizzando invece l’1,9% di telespettatori.