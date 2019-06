Ascolti TV 23 Giugno: Chi ha vinto tra Seat Music Awards e Lontano da te, ecco tutti i dati Auditel

Ascolti TV 23 Giugno, chi ha vinto tra Seat Music Awards su Rai 1 e Lontano da te trasmesso su Canale Cinque, ecco tutti i dati Auditel

Nella serata di ieri sono andati in onda molti programmi televisivi che hanno intrattenuto un intera serata il pubblico italiano. In particolare solo due programmi sono riusciti a conquistare il podio dello share e parliamo appunto di Canale Cinque e Rai 1.

I due programmi infatti si sono sfidati fino alla fine per ottenere ascolti record , ma solo uno di questi ci è riuscito. Pare infatti che proprio Rai 1 è riuscito a conquistare il 14,5% di share. Niente male per Canale Cinque che con Lontano da Te ha ottenuto il 9,1% di share.

Altri Canali TV

SU Rai 2 invece è andato in onda Under 21 Austria – Germania che ha catturato l’attenzione del 7,8% di share. Niente male su Italia Uno come ti spaccio la famiglia, che invece ha intrattenuto il 6,5% di telespettatori. Non male Rai 3 con Sol Levante che ha raccolto davanti allo schermo il 7,3% di telespettatori. Rete 4 invece #Cr4 – La Repubblica delle Donne che invece ha raccolto il 3,4% di share.

Passiamo ai canali principali del digitale terrestre

Su La7 invece è andato in onda l’Arena Best che ha totalizzato il 3,8% di share. Su Canale Nove l’incontro di Nations League Italia-Polonia che ha registrato il 2,7% di share.