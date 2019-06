Ascolti TV 2 Giugno: Chi ha vinto tra Che tempo che fa e New Amsterdam, ecco i dati Auditel

Ascolti tv 2 Giugno 2019, ecco chi si è sfidato nella serata di ieri tra Rai 1 con Che tempo che fa e Canale Cinque con New Amsterdam

Ottimi risultati nella giornata di ieri per quanto riguarda gli ascolti tv. A quanto pare a tenere incollati milioni di italiani allo schermo televisivi sono stati due reti televisive molto seguite. A sfidarsi a colpi di share nella serata di ieri 2 giugno, pare infatti siano stati Canale Cinque con New Amsterdam e Rai 1 con Che tempo che fa.

I due programmi hanno infatti cercato per tutta la durata, di mantenere un bel numero di share ma solo uno dei due è riuscito ad avere la meglio. Pare infatti che proprio ieri a vincere fli ascolti sia stato Rai 1 con Che tempo che fa , che con il 17,5% ha tenuto milioni di italiani attaccati allo schermo.

Non male però Canale Cinque con New Amsterdam che ha catturato l’attenzione dell’11,2% di share.

Altri Canali TV

Rai 2 con N.C.I.S è riuscito a conquistare il 6,9% di telespettatori. Verona Vs Cittadella, invece su Rai 3 ha portato a casa il 6,5% di share. Non male Una notte da Leoni su Italia Uno che invece ha ottenuto il 6,5% di share. Su Rete 4 invece è andato in onda il film Pensavo fosse amore riuscendo a conquistare il 3,6% di telespettatori.

Per quanto riguarda invece i principali canali del digitale terrestre La 7 ha conquistato con Non è l’arena il 8,7% di telespettatori.