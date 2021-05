Ascolti TV, Mara Venier contro la D’Urso: TRIONFO inaspettato

Chi l’ha spuntata tra Mara Venier con Domenica In e Barbara D’Urso con Domenica Live: i due programmi hanno fatto scintille.

Di nuovo le due regine della TV l’una contro l’altra per gli ascolti. Chi avrà vinto questa sfida? Un duello combattuto a colpi di ospiti super amati.

La nostra Barbarella avrà finalmente ritrovato la chiave per battere la domenica Rai? Ecco il pubblico chi ha preferito.

Ascolti TV: Mara Venier contro Barbara D’Urso, trionfo inaspettato

E’ sempre la stesa la sfida di ascolti tv più attesa della domenica: quella tra Mara Venier e Barbara D’Urso. Da poco tempo sono stati resi noti i dati auditel relativi ai programma andati in onda ieri su tutte le reti.

Chi ha trionfato tra Domenica In e Domenica Live: a quanto pare ad avere la meglio, con un vero e proprio trionfo, si è di nuovo aggiudicata la corona la zia Mara. Nella prima parte a seguirla sono stati 2.987.000 telespettatori, pari al 17,94% di share. Un successo davvero notevole.

Nella seconda, invece, ha ottenuto una media di 2.529.000 telespettatori e il 16,97% di share. Un’altra sonora sconfitta per la d’Urso.

Domenica Live, ha raggiunto, invece, nel segmento Attualità 1.771.000, 11,70%, nella prima parte 1.850.000, 12,89%. Nella seconda punte dell’11,85% di share. Francesca Fialdini, sulla scia della Venier, con Da Noi… A Ruota Libera ha battuto il competitor con 1.916.000 spettatori, segnando il 12,75% di share.

Il trionfo della Rai su Mediaset

Domenica In così si allunga: più puntate per zia Mara. La chiusura è prevista per il 27 giugno prossimo. La Rai non vuole perdere la sua regina d’ascolti. Il suo segreto? Trasformare le interviste in dei piccoli show.

Tra gli ospiti della puntata di ieri, anche Eva Grimaldi e Imma Battaglia che ha celebrato il fatto che Mara sia stata sempre stata dalla parte degli omosessuali anche quando questo non era di moda.

Avanti un Altro cala. Vince La Compagnia del Cigno

La Compagnia del Cigno 2 ha invece raggiunto 3.553.000 spettatori pari al 15,47% di share. Su Canale 5 Avanti Un Altro Pure di Sera con Paolo Bonolis si è aggiudicato il 14% di share con 3.054.000 spettatori.

con Rai2 The Rookie ha conquistato 1.198.000 spettatori (4,69%), Bull ha ottenuto 1.204.000 spettatori (4,84%). Rai3 con Che Tempo Che Fa ha conquistato 2.583.000 (10,26%), Che Tempo Che Fa – Il Tavolo 1.582.000 (7,42%). Rete4 con il film Le Ali della Libertà 1.021.000 spettatori (5,18%).

La7 Non è L’Arena ha avuto il suo discreto picco d’ascolti 1.572.000 spettatori (6,38%) con punte del 1.206.000 spettatori (9,44%).