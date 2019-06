Ascolti TV 12 Giugno: Barbara D’Urso si riconferma regina degli ascolti, ecco tutti i dati Auditel

Ascolti TV 12 Giugno: Barbara D’Urso con Live-Non è la D’Urso, si riconferma regina degli ascolti su Canale Cinque, ecco tutti i dati Auditel

Grandi ascolti nella serata di ieri 12 giugno 2019, che ha visto molti programmi sfidarsi per avere il primo posto nella classifica dello share. A quanto pare ieri infatti, a sfidarsi a colpi di share due programmi rivali tra Canale Cinque e Rai 1. Entrambi i canali hanno ottenuto un ottimo numero di ascolti, ma a quanto pare solo uno dei due è riuscito ad avere la meglio.

La bravissima Barbara D’Urso con il suo programma in onda ogni mercoledi sera, ha ottenuto ascolti record, portando a casa con Live – Non è la D’Urso il 19,4% di share, arrivando a picchi del 24% di share. Ottimi risultati per la D’Urso, ma niente male nemmeno Rai 1 che con Un matrimonio da Favola è riuscito invece a conquistare il 12,2% di share.

Altri Canali TV

Su Rai 2 invece è andato in onda il film Pompei, che ha interessato uno share pari al 6,4%. Su Italia Uno invece è andata in onda Una Notte da Leoni 2 che ha intrattenuto il 5,8% di share. Non male nemmeno Rai 3 che con Chi l’ha visto? ha raggiunto ilil 9,2% di share. Poi su Rete 4 è andato in onda Hostage che invece ha totalizzato il 4,4% di share.

Passando ai canali principali del digitale terrestre, troviamo La7 con Atlantide, che ha registrato uno share del 3%. Poi su TVB Black hawk Down ha registrato l’1,4% di share. Sul Nove invece troviamo la partita di pallavolo femminile della Nations League Italia-Corea raccogliendo davanti allo schermo 1,7% di telespettatori.