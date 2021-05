Ascolti TV: Chiamami ancora amore vs L’Isola dei famosi, SUCCESSO inaspettato!

Una nuova fiction Rai contro uno dei reality più seguiti di sempre, L’Isola dei famosi. Chi l’ha spuntata nella lotta agli ascolti tv?

Un reality ha un pubblico che non delude mai, ma nella lotta agli ascolti tv chi l’ha spuntata?

Ieri, 3 maggio, sia la Rai che Mediaset hanno usato l’armeria pesante: da un lato L’Isola dei famosi con la magnetica Ilary Blasi, dall’altro Chiamami ancora amore una fiction Rai dalle trame psicologiche.

L’Isola dei famosi contro Chiamami ancora amore

Gli Ascolti tv di lunedì 3 maggio hanno un risvolto inaspettato. Dopo una perdita di ascolti ci si aspettava che la fiction Rai potesse accalappiarsi tutti gli spettatori. E invece, Ilary se l’è cavata piuttosto bene. Ma chi ha vinto?

Tra l’altro, anche le altre reti avevano ottimi programmi da offrire: Rai2 ha mandato in onda il film Il vegetale, mentre su Rai3 Sigfrido Ranucci con Report è stato molto seguito. Rete quattro ha sfoderato Quarta Repubblica con Nicola Porro mentre Italia1 ha proposto il film Overdrive per gli appassionati del genere d’azione.

Su La7 c’è chi ha potuto godere di un bel thriller con The Interpreter, Tv8 ha proposto invece Bruno Barbieri 4 Hotel e su Nove il film Il 13° guerriero.

Quali sono i dati? Chi ha vinto?

Chiamami ancora amore, puntata iniziale, si è dovuta scontrare con il già avviatissimo reality Mediaset: L’Isola dei famosi era infatti al quattordicesimo appuntamento. A seguire la nuova fiction però sono stati 3milioni 878mila di telespettatori con uno share del 16.27% .Il reality di Canale5 ha ottenuto, invece, 2milioni 885mila spettatori ma uno share del 17.43%.

Rai2 ha catturato 1milione 846mila con uno share del 5.82%, Rai3 è stato visto da 3milioni 46mila telespettatori, share del 12.30%.

Rete4 ha avuto 1milione 88mila spettatori e il 5.80% di share, mentre Italia1 è riuscito ad intrattenere solo 1milione 405mila telespettatori con uno share del 5.75%.

Per La7 664mila spettatori e uno share del 2.84%: 369mila telespettatori e l’1.7% di share per Tv8 e 325mila telespettatori (1.4% di share) per il film trasmesso su Nove.

Insomma, è stata una sfida combattuta tra Rai 1 e canale cinque e i risultati possiamo dire che hanno visto un equilibrio, con un leggero successo dell’Isola.