Ascolti TV 21 Giugno: Chi ha vinto tra La sai l’ultima e La Traviata, ecco i dati Auditel

Ascolti TV, ecco chi ha vinto tra La Traviata su Rai 1 e La sai l’ultima condotto da Ezio Greggio su Canale Cinque, ecco tutti i dati Auditel

Ascolti TV

Ieri sera 21 Giugno 2019, sono andati in onda molti programmi televisivi. Alcuni di questi hanno intrattenuto il pubblico italiano lasciandolo incollato alla TV. Parliamo infatti di due programmi televisivi in particolare, Rai 1 con La Traviata e su Canale Cinque La Sai l’Ultima il programma divertente condotto da Ezio Greggio.

I due programmi televisivi hanno intrattenuto un bel numero di telespettatori, ma solo uno di questi è riuscito veramente ad ottenere ascolti record. Vediamo infatti che il programma di Ezio Greggio è riuscito a conquistare il primo posto nella classifica dello share, portando a casa il 21,1% di telespettatori a differenza de La Traviata che invece è riuscita a conquistare il 12,5% di share.

Altri Canali TV

Su Rai 2 invece è andato in onda l’incontro Under 21 Francia – Croazia che ha interessato il 6,4% di share. Niente male su Rai 3 La Grande Storia che invece ha riunito davanti allo schermo il 4,8% share. Su Rete 4 invece è andato in onda Changeling che ha totalizzato il 5,4% di share. Niente male Italia Uno che invece con Battleshiop è riuscito ad avere il 6,1% di telespettatori.

Canali Principali del digitale terrestre

Su La7 invece è andato in onda Propaganda Live Best, che invece ha registrato il 3,5% di telespettatori. Non male TvB che invece è riuscito ad avere il’1,7% di share con La Notte dei Record. Sul Nove invece incontro di Nations League Italia – Serbia che ha catturato l’1,7% di share.