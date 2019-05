Ascolti TV 27 Maggio 2019: Barbara D’Urso domina su Canale Cinque con Il Grande Fratello, ecco i dati auditel

Ascolti TV 27 Maggio, chi ha vinto tra Il Grande Fratello su Canale Cinque e Speciale Porta a Porta Elezioni Europee, ecco i dati Auditel

Nella serata di ieri sono andati in onda diversi programmi televisivi che hanno intrattenuto milioni di italiani allo schermo. A combattere per ottenere il primo posto in classifica sono i due programmi competitori, Rai 1 e Canale Cinque.

A riuscire però a portare però il trofeo dello share a casa, è stata proprio la magnifica Barbara D’Urso con Il Grande Fratello 16, che ha conquistato circa il 22,4% di share. Su Rai 1 però Bruno Vespa non è stato da meno, conquistando un pubblico 11,6% di telespettatori.

Altri Canali Tv

Nella serata di ieri 27 Maggio sono andati in onda altri programmi televisivi che hanno intrattenuto il pubblico italiano. Pare infatti che su Rai 2 sia andato in onda Unici-Edoardo Bennato tra Rossini e Rock’n’ Roll che invece, è riuscito a intrattenere circa 3,8% di share. Niente male Rai 3 che con Il matrimonio che Vorrei ha conquistato il 5,4% di share. Anche Rete 4 con Quarta Repubblica, è riuscito a conquistare il 4,1% di share.

Italia Uno invece è andato in onda il bellissimo film L’alba del pianeta delle scimmie ha ricevuto uno share pari al 5,7%. Non male Propaganda Live-Speciale Elezioni su La7, che invece è riuscito a conquistare il 6,7% di telespettatori. Anche su TvB Karate Kid II- La storia continua, invece ha intrattenuto un pubblico pari al 2,2% di share. Anche sul Nove Radio Italia Live-Il concerto ha invece totalizzato uno share dell’ 1,4%.