Ascolti TV 20 Maggio: Chi ha vinto tra il Grande Fratello e Il Commissario Montalbano, ecco i dati Auditel

Ascolti tv 20 Maggio 2019, chi ha vinto nella serata di ieri tra il programma di Barbara D’Urso Grande Fratello e Il Commissario Montalbano ecco tutti i dati

Ascolti tv 20 Maggio

Nella serata di ieri sono andati in onda diversi programmi televisivi che hanno tenuto incollati milioni di italiani alla televisione. A quanto pare infatti, a sfidarsi a colpi di share, sono stati due programmi molto seguiti tra cui, Il Grande Fratello su Canale Cinque e Il commissario Montalbano su Rai 1.

Entrambi i programmi ottengono sempre un grandissimo successo, ma ad ottenere il primo posto in classifica nello share questa volta è Rai 1 con Il commissario Montalbano, ottenendo il 24,3% di share. Non male però la bravissima Barbara D’Urso che su Canale Cinque, Il Grande Fratello ottenendo invece uno share del 20% .

Altri Canali TV

Su Rai 2 invece è andato in onda il Meglio di Made In Sud, il programma comico partenopeo invece, è riuscito a registrare circa il 5,6% di share. Niente male Italia Uno che invece con Roque One: A star Wars Story, ha intrattenuto il 5% di telespettatori. Rai 3 invece ha mandato in onda Report che ha conquistato il 5,8% di telespettatori. Mentre su Rete 4 Report che è riuscito ad ottenere il 4,9% di telespettatori. Non male nemmeno La7 che invece con Quattro figli di Elder ha registrato uno share dell’1,8%, mentre TvB con The Karate Kid ha registrato l’1,9% di share.