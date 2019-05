Ascolti TV 19 Maggio: chi ha vinto tra Domenica Live e Domenica In, ecco i dati Auditel

Ascolti TV 19 Maggio, ecco chi si è sfidato a colpi di share tra la magnifica Barbara D’Urso con Domenica Live e Mara Venier con Domenica In, ecco i dati

Nel pomeriggio di domenica 19 Maggio, sono andati in onda due dei programma televisivi più guardati dalla tv italiana. Parliamo proprio di Domenica Live e Dpmenica In. Entrambi i programmi sono condotti da due delle più amati conduttrici della televisione, Barbara D’Urso e Mara Venier. Le due conduttrici, come ogni domenica, si sfidano per aver il primo posto nella classifica dello share, ma questa volta a ottenere il primo posto in classifica è stata la simpaticissima Mara Venier con Domenica In, conquistando il 17% di share.

Non male nemmeno Barbara D’Urso che invece con Domenica Live ha ottenuto il 14% di share.

Altri Canali TV

Nella serata di ieri, sono andati in onda invece i programmi serali. Vediamo infatti su Rai 1 che ha ottenuto con Che tempo che fa-Il Tavolo circa il 16,9% di telespettatori. Non male Canale Cinque che con la bellissima serie New Amsterdam ha raccolto davanti alla tv 9,8% di share. Su Rai 2 invece con NCIS è riuscito a ottenere circa il 6% di share, mentre FBI IL 6,6% di telespettatori. Rai 3 invece con Un giorno in Pretura ha raccolto davanti al video il 5,5% di telespettatori. Rete 4 con Io, loro e Lara, è riuscito invece a conquistare il 3,5% di share. Italia Uno con le Iene, ha invece conquistato circa l’8,3% di spettatori.

Niente male nemmeno La7 che invece con Non è L’Arena ha conquistato il 6,9& di share, TvB invece Le avventure di Dirk Pitt che ha conquistato solo il 2% di share. Sul Nove Cucine da incubo che invece segna solo l’1,3% di share.