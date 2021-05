Ascolti Tv: Top Dieci contro Felicissima sera, sfida STRAVINTA – Risultato inaspettato

Un record di ascolti tv inaspettato. Il pubblico non ha deluso: tra Top Dieci di Carlo Conti e Felicissima Sera di Pio e Amedeo, ecco chi ha vinto.

Una sfida durissima, molto combattuta quella per gli ascolti tv del venerdì sera. Un record d’ascolti ha segnato la vittoria di un programma sull’altro. Chi l’ha spuntata? Top Dieci o Felicissima sera?

Una sfida a colpi di VIP. Ma sicuramente ciò che ha vinto è l’intrattenimento, da una parte in Rai con Carlo Conti, dall’altra in Mediaset con Pio e Amedeo.

Felicissima Sera e Top Dieci: partita stravinta, ecco da chi

Si è confermato un ottimo programma, molto seguito Flicissima sera, ma è riuscito anche questa volta a battere Carlo Conti con il suo Top Dieci? A quanto pare, sì. Una chiusura col botto, con numeri davvero impressionanti.

Un super ultimo appuntamento non ha lasciato scampo alla concorrenza. Ospiti della serata: Eros Ramazzotti, Noemi, Raoul Bova, Pannofino, Laura Chiatti e Andrea Sannino, totalizzando 4.300.000 spettatori con uno share pari al 22,5% superando il loro stesso record del 21,1% di share con 4.013.000 spettatori.

La risata vince sempre, soprattutto in un momento, come quello che sta vivendo il nostro paese, in cui molti hanno perso la leggerezza. Il pubblico, stanco dei reality, ha premiato l’intrattenimento puro.

Hanno giocato sui mostri della stessa TV attuale, le interviste strappalacrime, i divanetti filosofeggianti e politicanti e lo show senza limiti. Il loro monologo sul politicamente corretto e le parole sul gay Pride e sugli omosessuali però non sono piaciute moltissimo.

Il momento più emozionante? Il finale: Pio e Amedeo hanno abbracciato i lavoratori dello spettacolo sulle note di Abbracciame di Andrea Sannino.

Carlo Conti perde pubblico

Top Dieci con Carlo Conti ha di conseguenza ottenuto un calo di spettatori, pari a 3,7 milioni, 16,4% di share, rispetto ad un esordio del 16,6% di share. Ma come sono andati gli altri programmi?

Rai2 con N.C.I.S. ha totalizzato 1.334.000 (5,1%), Blue Bloods 1.013.000 spettatori (4,1%). Italia1 Gli Album di Freedom 824.000 (3,9%).

Rai3 con il film In Guerra 460.000 spettatori (1,9%). Rete4 Quarto Grado 1.466.000 (7,5%). Mentre, La7 con Propaganda Live 961.000 spettatori (5,1%). Tv8 Indiana Jones e il Tempio Maledetto 328.000 spettatori (1,4%). E su canale Nove Fratelli di Crozza si sono sintonizzati 1.272.000 (5%).