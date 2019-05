Ascolti TV 23 Maggio: Chi ha vinto tra All together Now e Il Commissario Montalbano, ecco i dati Auditel

Ascolti TV 23 Maggio: Chi ha vinto tra All together Now e...

Ascolti tv 23 Maggio, chi si è sfidato nella serata di ieri, tra All Together Now e Il commissario Montalbano, ecco tutti i dati Auditel

Nella serata di ieri 23 Maggio, sono andati in onda diversi programmi televisivi che hanno intrattenuto milioni di italiano allo schermo. Parliamo infatti di due programmi molto guardati All Together Now su Canale Cinque e Il Commissario Montalbano su Rai 1. Entrambi i programmi hanno combattuto per ottenere il posto nella classifica dello share, ma solo uno dei due ha avuto la meglio.

A vincere infatti il primo posto nella classifica dello share è stato come sempre, Il commissario Montalbano con il 22% di share. Ma ha saputo tenere testa il programma condotto da Michelle Hunziker e J-Ax All together Now che invece è riuscito a conquistare il 15% di share.

Altri Canali TV

Su Rai 2 invece è andato in onda Passengers che invece ha intrattenuto un pubblico del 5,7% di share. Niente male Italia Uno con King Arthur- Il potere della Spada che invece ha catturato il % di share.

Su Rai 3 invece Fai bei Sogni, che in ha raccolto davanti al video 4,1% di telespettatori. Niente male nemmeno Rete 4 che invece con Dritto e Rovescio ha conquistato il 4,6% di telespettatori. Non male La7 con Piazza Pulita ha registrato uno share del 6,2%. Anche TvB con Mia Moglie per Finta ha segnato il 2% di share, mentre sul Nove Stefano Cucchi, la Seconda Verità invece ha catturato l’attenzione dell’1,9% di telespettatori.