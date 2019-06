Ascolti TV 15 Giugno: Chi ha vinto tra La Traviata e la replica di Ciao Darwin- La Resurrezione, ecco i dati Auditel

Ascolti TV 15 Giugno: Chi ha vinto tra La Traviata su Rai 1 e la Replica di Ciao Darwin-La resurrezione, ecco tutti i dati Auditel

Nella serata di ieri 15 Giugno 2019, sono andati in onda diversi programmi televisivi che hanno intrattenuto milioni di italiani allo schermo televisivo. Pare però che solo due dei programmi televisivi hanno riscosso molto successo, infatti su Rai 1 è andato in onda La Traviata in onore di Franco Zeffirelli, mentre su Canale Cinque Ciao Darwin-La Resurrezione.

Ma solo uno di loro ha avuto la meglio infatti Ciao Darwin ha avuto la meglio registrando il 15% di share, mentre su Rai 1 è andato in onda La Traviata che ha registrato il 7,7% di share.

Altri Canali Tv

Su Rai 2 invece è andato in onda Nel Segno del Giallo che ha registrato uno share del 7,7%. Niente male Su italia Uno Alla Ricerca dell’isola del Nim che ha intrattenuto il 6,7% di share. Su Rai 3 invece Ogni cosa è illuminata registrando il 5% di telespettatori Su Rete 4 invece è andato in onda Una vita che ha registrato il 6,1% di share. Non male La7 con la serie Little Murders che ha intrattenuto il 2,7% di telespettatori. Niente Male Canale Nove con Rush Our – Due Mine Vaganti che invece ha totalizzato il 2% di share.