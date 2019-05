Ascolti TV 24 Maggio: Chi ha vinto tra Ballando con le stelle e Ciao Darwin, ecco i dati Auditel

Ascolti tv 24 Maggio chi ha vinto tra Ballando con le stelle su Rai 1 e Ciao Darwin su Canale Cinque, ecco tutti i dati Auditel

Nella serata di ieri 24 Maggio 2019, sono andati in onda diversi canale televisivi che hanno intrattenuto milioni di italiano allo schermo. In particolare solo due programmi hanno ottenuto uno share molto alto, tra cui, Ciao Darwin e Ballando con le stelle. I due programmi infatti si sono sfidati fino alla fine per ottenere il primo posto nella classifica degli ascolti, ma questa volta ad avere la meglio è stato proprio il programma di Paolo Bonolis che ha conquistato oltre 21,7% di share. Una vittoria a mani basse, che ha visto quasi sullo stesso piano, il programma di Milly Carlucci che invece è riuscito a ricevere il 18% di share.

Altri Canali TV

Su Rai Due invece è andato in onda Capitain America: Civil War che invece ha conquistato il 5,3% di share. Su Italia Uno invece, Segnali dal Futuro l’attenzione del 3,8% di telespettatori. Non male invece Rai 3 l’ultima puntata di L’Aquila – Grandi Speranze ha raccolto davanti allo schermo 4,1% di share. Su rete 4 invece Quarto Grado che invece ha totalizzato davanti alla TV 5,4% di share.

Niente male nemmeno La7 che invece con Bersaglio Mobile – Speciale Elezioni 3,8% di share.