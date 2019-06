Ascolti TV 1 Giugno: Chi ha vinto tra la Champions League e Guardia del Corpo, ecco i dati Auditel

Grande numero di ascolti nella serata di ieri 1 Giugno 2019, in cui due reti televisive come Rai 1 e Canale Cinque si sono sfidate per ottenere grandi ascolti

Boom di ascolti nella serata di ieri dove si sono sfidati due reti televisivi tra cui Rai 1 e Canale Cinque. Le due reti infatti, hanno cercato in tutti i modi di ottenere grandi numeri di ascolti, ma solo uno dei due è riuscito ad avere la meglio. Vediamo infatti che su Rai 1 è andata in onda la finale della Champions League Tottenham-Liverpool e su Canale Cinque invece Guardia del Corpo.

Entrambi hanno ottenuto uno share pazzesco, pare infatti però che ad ottenere la meglio è stato proprio Rai 1 con la Champions, che è riuscito a conquistare il 27,2% di share. Niente male però Canale Cinque, che con Guardia del Corpo ha conquistato invece il 9,7% di share.

Altri Canali Tv

Rai 2 invece ha mandato in onda The Rookie, che invece ha interessato il 6,1% di telespettatori a seguire invece Bull, che invece ha interessato uno share del 6,1%. Italia Uno con Una vita da gatto è riuscito invece a totalizzare il 4,5% di share. Poi su Rai 3 Che ci Faccio qui segna invece il 3,5% di share. Rete 4 con il Segreto ha totalizzato invece il 6,4% di share e a seguire Una vita totalizzando il 6% di telespettatori. La7 con la serie Little Murders ha invece totalizzato il 2,5%, mentre su Tvb Bride Wars-La mia migliore nemica che invece è riuscito a totalizzare l’1,4% di share. Niente male sul Nove con Sirene che ha conquistato l’1.9% di share.