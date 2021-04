Ascolti TV: Carlo Conti distrutto da Pio e Amedeo, record d’ascolti per i comici!

Ascolti TV: Carlo Conti distrutto da Pio e Amedeo, record d’ascolti per...

Quali sono i programmi più visti della serata di ieri 23 aprile? Scopriamo insieme chi ha realizzato un vero record tra Carlo Conti e Pio e Amedeo.

Nuovo record per il varietà dei due comici pugliesi con gli Ascolti Tv: Pio e Amedeo battono il debutto della seconda stagione di Top Dieci su Rai1.

Cosa avete visto in Tv ieri? Oggi vi riveliamo qual è stato il programma preferito dagli italiani.

LEGGI ANCHE –> Zac Efron rovinato dalla chirurgia:’ Gonfissimo, sembra il Ken umano’

LEGGI ANCHE –> Gossip week: Benedetta Rossi brutta notizia, la malattia blocca la Marcuzzi e la Mattera si spoglia tutta

Ascolti TV, boom di ascolti per Pio e Amedeo

Nella serata di ieri, venerdì 23 aprile 2021, Felicissima Sera con Pio e Amedeo ha letteralmente stravinto su Carlo Conti con TOP Dieci. C’è da dire che il conduttore era alla prima serata, il duo comico era già partito la scorsa settimana.

Felicissima sera ha coinvolto 4.013.000 spettatori, pari al 21,10% di share. La corsa settimana i due foggiani hanno avuto una media di 4.070.000 spettatori, pari al 20,10% di share. Insomma, il duo conferma il consenso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pio e Amedeo (@pioeamedeo83)



Un successo che nemmeno loro si aspettavano. Con le loro trovate simpatiche, come mettere lo smalto a Baglioni o far fare degli spot a Totti ambigui e fare delle domande provocatorie ad Achille Lauro, i due hanno saputo intrattenere il pubblico strappandolo alle grinfie della Rai che aveva puntato su Conti.

Lo share degli altri programmi

Carlo Conti ha comunque debuttato con una prima puntata che ha avuto di certo un’ottima riuscita: Top Dieci che ha conquistato 3.806.000 spettatori pari al 16,6% di share.

E gli altri programmi? Rai2 con N.C.I.S. ha coinvolto 1.322.000 spettatori (4,9%), mentre Clarice 731.000 spettatori (2,9%) e Italia1 con Gli Album di Freedom – Oltre il Confine 795.000 spettatori (3,8%).

Rai3 con il film Lo Spietato 1.148.000 ha conquistato il 4,6%. Mentre, Rete4 con Quarto Grado ha avuto un pubblico di 1.566.000 spettatori con l’8,1%. La7 con Propaganda Live 1.024.000 spettatori (5,4%). Mentre, Tv8 con Indiana Jones 280.000 spettatori (1,2%) e Canale Nove con Fratelli di Crozza 1.255.000 (4,8%).

Barbara d’Urso con il suo pomeridiano però continua a fare più de La Vita in Diretta di Matano: Pomeriggio cinque ha ottenuto il 15,6% di share mentre La Vita in Diretta si è difesa col 15%.Ma una delle fiction Mediaset a totalizzare di più è di certo Daydreamer – Le Ali del Sogno con Can Yaman che ha fatto compagnia a 1.980.000 spettatori pari al 18.8% di share.