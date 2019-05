Ascolti tv 22 Maggio 2019: Barbara D’Urso domina con un boom di ascolti su Canale Cinque,ecco i dati Auditel

Ascolti tv 22 Maggio: Ecco chi ha vinto tra Live-Non è la D’Urso e Duisburg, linea di sangue, ecco quali sono i dati Auditel

Nella serata di ieri 22 Maggio 2019, sono andati in onda diversi programmi televisivi che hanno intrattenuto milioni di italiani davanti alla TV. A combattere però per ottenere il primo posto in classifica dello share, nella serata di ieri Barbara D’Urso con Live-Non è la D’Urso e Duisburg linea di sangue. Entrambi i programmi hanno ottenuto molti ascolti, ma stavolta a vincere il primo posto nello share televisivo è stata la magnifica Barbara D’Urso che con Live-Non è la D’Urso su Canale Cinque ha conquistato il 18% di telespettatori.

Ma non è stato da meno Duisburg, linea di sangue che invece su Rai 1 ha conquistato uno share del 16,6%.

Altri Canali TV

Su Rai 2 invece è andato in onda in prima serata Shall we dance? che è stato guardato da oltre il 6,2% di telespettatori. Niente male Chi l’ha visto con Federica Sciarelli, che su Rai 3 ha conquistare l’8.7% di spettatori.

Italia Uno invece con Lethal Weapon, ha conquistato uno share pari al 5,2%. Anche Rete 4 se le è cavata e con Freedoom oltre confine ha conquistato un pubblico pari al 5% di share. Niente male però La7 che invece con Bersaglio Mobile ha invece conquistato il 3,7% di telespettatori italiani,