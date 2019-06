Ascolti TV 19 Giugno: Ecco chi ha vinto tra la bellissima Barbara D’Urso con Live-Non è la D’Urso e la partita su Rai 1 Italia-Polonia ecco i dati Auditel

Nella serata di ieri mercoledì 19 giugno 2019 sono andati in onda diversi programmi televisivi che hanno intrattenuto il pubblico italiano davanti allo schermo televisivo. Pare infatti che solo due programmi sono riusciti ad intrattenere il pubblico e parliamo di Live-Non è la D’Urso e l’Incontro Under 21 Italia – Polonia.

I due infatti si sono sfidati fino alla fine per ottenere un numero di ascolti record ma solo uno dei due è riuscito a scalare la vetta dei dati Auditel e parliamo proprio della partita su Rai 1 incontro Under 21 Italia-Polonia che ha conquistato il 27,3% di share. Ma Barbara nell’ultima puntata di Live-Non è la D’Urso non è stata da meno conquistando il 18% dei telespettatori.

Altri Canali TV

Su Rai 2 invece è andato in onda Qualcosa di Speciale che invece ha intrattenuto il 6,1% di share. Niente male Italia Uno che con Tutti pazzi per l’Oro ha conquistato il 4,8% di share. A seguire su Rai 3 Chi l’ha visto con la bravissima Federica Sciarelli che invece è riuscita a totalizzare l’8,9% di telespettatori. Niente male Rete 4 con Forrest Gump che invece è riuscito a totalizzare il 5,2% di share.

Passiamo ai canali principali del digitale terrestre.

La7 ha conquistato il 3,1% di share con Atlantide Files, mentre TvB con Notte Prima degli Esami segna l’1,9% di share. Sul Canale 9 invece è andato in onda Grand Budapest Hotel conquistando lo 0,9% di share.