Ascolti tv 29 Maggio: Barbara D’Urso con Live-Non è la D’Urso si conferma regina degli ascolti, ecco i dati Auditel

Ascolti tv 29 Maggio 2019, ecco chi ha vinto tra Barbara D’Urso con Live-Non è la D’Urso e Nemiche per la pelle su Rai 1, ecco i dati Auditel

Ottimi ascolti nella serata di ieri 29 Maggio 2019, che ha visto due programmi televisivi sfidarsi a colpi di share per ottenere il primo posto nella classifica. Come al solito ogni mercoledì, va in onda sempre il fantastico programma di Barbara D’Urso Live-Non è la D’Urso, mentre sul canale rivale Rai 1 Nemiche per la pelle su Rai 1. Entrambi i programmi hanno fatto di tutto per ottenere uno share che arrivasse alle stelle ma solo uno dei due ci è riuscito, parlaimo appunto di Barbara D’Urso che con Live-Non è la D’Urso è riuscito a conquistare il 19% di telespettatori. Ma niente male nemmeno per Rai 1 che in vece con Nemiche per la pelle ha riuscito ad ottenere il 12% di share.

Altri Canali TV

Su Rai 2 invece è andato in onda Boston- Caccia all’uomo che invece è stato guardato da un pubblico del 5,8% di share Niente male Rai 3 che con Chi l’ha visto ha ottenuto invece il 9,9% di share.

Anche Scontro tra Titani su Italia Uno ha ottenuto un ottimo risultato portando a casa il 5,4% di share. Ma Freedom oltre il confine su Rete 4 ha invece ottenuto il 4,9% di telespettatori. Niente male nemmeno per La7 con Lawrence d’Arabia che ha ottenuto il 2,4% di share.