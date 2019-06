Ascolti TV 14 Giugno: Chi ha vinto tra“La battaglia di Hacksaw Ridge” e La ballata per Genova, ecco i dati Auditel

Ascolti TV 14 Giugno 2019: chi ha vinto tra La battaglia di Hacksaw Ridge su Canale Cinque e Ballata per Genova su Rai 1, ecco tutti i dati Auditel

Ieri sera 14 Giugno 2019, sono andati in onda diversi canali televisivi che sono riusciti ad intrattenere il pubblico italiano. A sfidarsi per ottenere degli ascolti molto alti sono stati due canali in particolare, Canale Cinque e Rai 1. Entrambi hanno cercato fino alla fine di portare a casa un ottimo risultato ma solo uno di loro ci è riuscito.

A quanto pare questa volta a vincere la serata è stato Rai 1 con La ballata per Genova, riuscendo a conquistare uno share pazzesco, raggiungendo il 18% di telespettatori.

Su Canale Cinque invece La battaglia di Hacksaw Ridge, ha ottenuto uno share dell’8,7%.

Altri Canali TV

SU Rai 2 invece è andato in onda in prima serata il film Doppio ricatto che ha ottenuto il 5,9% di telespettatori. Non male Rai 3 che con Smetto quando voglio, ha ottenuto il 5% di share. Molto bene anche Italia Uno che con Una notte da Leoni, ha totalizzato il 5,9% di telespettatori. Su Rete 4 invece è andato in onda Quarto Grado che invece è riuscito a conquistare il 7,3% di share.

Passando ai canali principali del digitale terrestre troviamo La7 con Propaganda politica è riuscito a totalizzare il 6% di share.