Ascolti TV 18 Maggio: Chi ha vinto tra Amici e Eurovision-Song Contest, ecco i dati Auditel

Ascolti TV 19 Maggio: Chi ha vinto tra Amici condotto dalla bravissima Maria De Filippi e Eurovision-Song Contest, ecco i dati Auditel

Ascolti tv, nella serata di ieri 18 Maggio 2019, sono andati in onda diversi programmi tv, che hanno tenuto incollati milioni di telespettatori alla tv. Tra i programmi più guardati della TV, Amici e Eurovision-song Contest. I due programmi hanno cercato di ottenere un maggior numero di share, ma solo uno dei due è riuscito ad ottenere la meglio. Questa volta, infatti, ad ottenere il primo posto nella classifica è stata la bravissima Maria De Filippi, che con il suo programma su Canale Cinque, è riuscito a conquistare 24% di share.

Ma non è stata da meno Eurovision-Song Contest che con che su Rai Uno invece è riuscito ad ottenere il 19,7% di share.

Altri Canali TV

Su Rai 2 invece la serie televisiva The Rookie che invece ha in teressato il 6,3% di telespettatori. Su Italia Uno invece Ozzy-Cucciolo coraggioso che ha conquistato invece il 4,1% di share, non male Rai 3 con Fury che ottiene il 3,9% di telespettatori. Rete 4 Bingo Bongo che invece ha totalizzato il 2,8% di share. Su La7 invece, Speciale Altantide-Capaci le verità nascoste, ottenendo il 3,2% di share. Non male TvB che con Il Tennis ha raccolto solo l’1% di share.