Ascolti TV 25 Maggio: Chi ha vinto tra Amici e Ballando con le stelle, ecco i dati Auditel

Ascolti tv 25 Maggio, ecco chi ha vinto tra il programma Amici di Maria De Filippi e Ballando con le stelle su Rai 1, ecco i dati Auditel

Nella serata di ieri sono andati in onda diversi programmi televisivi che hanno intrattenuto milioni di italiani davanti alla TV. Tra i programmi che hanno più guardati di ieri ci sono due programmi che fanno impazzire il pubblico, tra cui Amici di Maria De FIlippi e Ballando con le stelle.

I due programmi si sono sfidati a colpi di share per ottenere il miglior risultato nella classifica dello share. Questa volta però ad avere la meglio è stato il programma di Maria De FIlippi Amici, che ha ricevuto uno share pazzesco superando il 27% di share. Ma niente male nemmeno Milly Carlucci che con Ballando con le stelle ha intrattenuto il 23% di telespettatori.

Altri Canali Tv

Su Rai 2 The Rookie ha invece intrattenuto il 5,3% di telespettatori. Su Italia Uno invece è andato in onda Una Vita da Gatto che ha intrattenuto il 5,3% di share. Su Rai 3 La scelta del Re invece ha raccolto davanti allo schermo il 3,7 % di share. Niente male Rete 4 Mia moglie è una strega ha invece totalizzato il 2,8% di share. Anche La7 invece ha trattenuto uno share par al 2,1% con Atlantide. Su Tvb invece è andato in onda Black Book che è riuscito a raccogliere l’1,2% di telespettatori. Sul Nove il match di Coppa del Re Barcellona-Valencia che ha ottenuto il 3,2% di telespettatori.