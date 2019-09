Ascolti Tv, record di ascolti per Maria De Filippi: ecco quanto ha fatto la prima puntata di Amici Celebrities

Ascolti Tv, record di ascolti per Maria De Filippi: ecco quanto ha...

Ascolti TV 21 Settembre 2019, ascolti record di ascolti per il nuovo programma di Maria De Filippi, Amici Celebrities, ecco i dati Auditel

Nella serata di ieri sono andati in onda diversi programmi televisivi che hanno avuto un considerevole numero di ascolti. A sfidarsi a colpi di share infatti, sono stati due programmi, quello di Maria De Filippi, Amici Celebrities in onda alle 21,26 e Ulisse – Il piacere della scoperta andato in onda alle 21:28.

Amici Celebrities ascolti record

Nella prima puntata del programma condotto su Canale Cinque da Maria De Filippi, Amici Celebrities pare che gli ascolti siano andati piuttosto bene. Il format del programma infatti, prevede che all’interno della scuola di Amici, ci siano alcune celebrità come conduttori e attori, che mettono in mostra le loro doti artistiche.

La serata di ieri infatti ha fatto un boom di ascolti, pare che il programma abbia ottenuto ben il 20,6% di share, un numero pari ad 3.274.000 telespettatori. Il programma pare che abbia messo K.O gli altri programmi televisivi trasmessi sulle altre reti. Ma a tenere testa al programma di Maria De Filippi, è stata Rai 1 con Ulisse – Il piacere della scoperta, che ha invece ottenuto il 18,9% di ascolti.

Niente male però anche Rai 2 che con NCIS ha interessato l’8,08% di share. A seguire invece FBI guardato dal 5,3% di share. Non male Italia Uno che con Il cacciatore di Giganti ha ottenuto invece il 6,6% di telespettatori. A seguire Rai 3 con Arrival che invece è riuscito a conquistare il 3,4% di telespettatori mentre Rete 4 con Don Camillo, ha totalizzato il 3,56% di share.

La 7 invece con Little Murders ha segnato uno share del 2,02% di telespettatori. Poi su TvB Case 39 ha invece interessato solo 1,7% di telespettatori.