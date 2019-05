Ascolti TV 30 Maggio: Chi ha vinto tra All Together Now e Il giudice meschino, ecco i dati Auditel

Ascolti TV 30 Maggio: Chi ha vinto tra All Together Now...

Ascolti tv 30 Maggio, ecco chi si è sfidato a colpi di share tra All Together Now e The Voice of Italy e Il giudice Meschino,ecco tutti i dati Auditel della serata

Grandi numeri di ascolti nella serata di ieri 30 Maggio 2019. I programmi televisivi andati in onda infatti, hanno registrato un bel numero di share, che hanno messo ko, gli altri programmi televisivi. Due di questi sono proprio i programmi di Rai 2 e quello di Canale Cinque.

Pare infatti che sulla rete Rai è andato in onda il bellissimo talent show, condotto da Simona Ventura, The Voice of Italy e invece All together Now su Canale Cinque, che è stato condotto dalla bellissima Michelle Hunziker e J-Ax. Ma a contenersi il posto nello share, anche Rai 1 che con Il giudice Meschino ha fatto boom di ascolti.

i programmi hanno fatto di tutto per ottenere un numero maggiore di share, ma tra i due solo uno di loro ha avuto la meglio. Parliamo infatti proprio del programma in su Rai 1 Il giudice Meschino che ha ottenuto uno share pari al 22% di ascolti, niente male però nemmeno per Michelle Hunziker che invece è riuscita ad ottenere il 13,9% di share, mentre The Voice of Italy il 7,5% di share.

Altri Canali Tv

Invece su Rai 3- Cittadella – Verona ha ottenuto il 3.2% di share. Niente male Lethal Weapon su Italia Uno che invece ha ottenuto uno share del 4% di share.

Anche Dritto e Rovescio su Rete 4 , ha ottenuto il 6,1% di telespettatori. La7 invece Piazza Pulita invece ha ottenuto il 6,5% di share. Su Tvb X Men- L’Inizio che invece ha ottenuto il 3% di share. Su Canale Nove Fantozzi contro tutti che ha raccolto invece il 2% di telespettatori.