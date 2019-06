Ascolti TV 7 Giugno: chi ha vinto tra ‘Buon Compleanno Pippo’ e ‘Quarto Grado’

Ascolti TV: ecco chi ha vinto ieri sera, 7 Giugno 2019, tra ‘Buon Compleanno Pippo’ su Rai 1 e ‘Quarto Grado’ trasmesso su Rete 4

Come sono andati gli ascolti Tv del 7 giugno? Quella di ieri sera, è stata una serata speciale, soprattutto per il noto volto delle Televisione Italiana, Pippo Baudo, il quale ha voluto festeggiare non solo i suoi 83 anni ma anche i decenni di onorata carriera con uno spazio televisivo tutto suo, su Rai 1.

A sfidare l’audience ieri sera con Pippo Baudo, il noto format di inchieste ‘Quarto Grado’ in onda su Rete 4 e condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero.

Chi avrà vinto la sfida ieri sera? Scopriamolo.

Audience, 7 Giugno: ecco chi ha conquistato la serata

A primeggiare nella serata di ieri, 7 Giugno 2019, è stato il Buon Pippo Baudo, su Rai 1, che insieme ai suoi ospiti, ha conquistato 4.201.000 spettatori pari al 22.9% di share.

Di contro su Rete 4 , ‘Quarto Grado’ ha tenuto incollati al piccolo schermo solo 1.210.000 spettatori con il 7.6% di share.

Altri programmi

Tra gli altri programmi andati in onda nella serata di ieri, ‘Atomica Bionda’ trasmesso su Canale 5, il quale è stato visto da 1.400.000 spettatori, mentre sul secondo canale del Colosso Rai, ‘No Good Deeds – Ossessione Omicida’ ha conquistato 1.043.000 spettatori pari al 5% di audience.

Su Rai 3 ‘Smetto quando Voglio – Masterclass’ ha interessato oltre 840.000 spettatori e infine su Italia 1, è andato in onda ‘Cosmo’ che ha conquistato il 6,4 % di share con i suoi 1.272.000 spettatori.