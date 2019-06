Ascolti TV 4 giugno 2019, ecco chi si è sfidato tra The Voice of Italy su Rai 2 e La casa di Famiglia, ecco tutti i dati Auditel

Nella serata di ieri sono andati in onda molti programmi televisivi che hanno interessato milioni di italiani allo schermo televisivo. A quanto pare però solo due dei programmi andati in onda ieri hanno ricevuto boom di ascolti, e parliamo infatti proprio di The Voice of Italy e La casa di famiglia. Solo uno dei due programmi ha ricevuto un enorme successo e parliamo proprio di Canale Cinque che ha ottenuto l’11,4% di share a differenza di The Voice of Italy, condotto dalla straordinaria Simona Ventura che invece ha ottenuto il 10,8% di share.

Altri Canali Tv

Su Rai 1 invece è andato in onda Volevamo andare lontano-Bella Germania che è riuscito a conquistare uno share del 13,7%. su Italia Uno invece è andato in onda Godzilla che invece ha interessato il 5,5% di share. Su Rai 3 invece CartaBianca che ha interessato un pubblico del 5,6% di telespettatori. Niente male Rete 4 che con Freedom ha totalizzato uno share del 4,9% di telespettatori. Su La7 invece Di Martedi che ha interessato un pubblico dell’8.7%. Su Tvb Meditterraneo che segnato solo l’1,8% di share. Sul Nove è andato in onda A testa alta totalizzando il 2% di telespettatori.