Ascolti TV 21 Maggio: Chi ha vinto tra The Voice e Come un gatto in tangenziale, ecco i dati Auditel

Ascolti TV 21 Maggio: Chi ha vinto tra The Voice e Come...

Ascolti TV 21 Maggio, ecco chi ha vinto tra Simona Ventura con The voice of Italy e Come un gatto in tangenziale, ecco i dati Auditel

Nella serata di ieri 21 maggio 2019, sono andati in onda diversi programmi televisivi che hanno tenuto incollati milioni di italiani alla tv. Parliamo appunto di The Voice of italy condotto dalla mitica Simona Ventura, con i suoi quattro coach e Paola Cortellesi con Come un gatto in Tangenziale.

I due programmi televisivi hanno lottato per ottenere il primo posto in classifica e accaparrarsi il primo posto nello share.Questa volta però a vincere gli ascolti non i è stata Simona Ventura che con The Voice ha conquistato il 10, 6% di telespettatori, mentre Paola Cortellesi che con Come un gatto in tangenziale ha conquistato invece ha conquistato il 17% di share.

Altri Canali Tv

Su Rai 1 invece è andato in onda il fil Rush del 2013 che ha conquistato un pubblico del 10,3 l% di share. Non male Rai 3 con Carta Bianca condotto da Bianca Berlinguer che invece è riuscita a conquistare il 6.4% di share. Rete 4 invece con Il Segreto ha conquistato circa il 7.3% di telespettatori.Italia Uno invece L’Alba di un Impero è riuscito a conquistare il 4,8% di share. Anche La7 con DiMartedì ha conquistato invece un pubblico del 7,5 % di telespettatori.