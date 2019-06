Ascolti TV 10 Giugno: Barbara D’Urso, boom di ascolti con la finale del Grande Fratello, ecco i dati Auditel

Ascolti TV 10 Giugno 2019, Barbara D’Urso Regina indiscussa di Canale Cinque conquista con Il Grande Fratello,il primo posto nella classifica dello share

Ieri 10 Giugno 2019, gli ascolti tv sono andati alle stelle. Nella serata di ieri infatti, sono andati in onda due programmi televisivi che hanno hanno combattuto per ricevere il primo posto nella classifica dello share.

A quanto pare infatti su Canale Cinque è andato in onda il Grande Fratello e su Rai 1 Con il Cuore una serata benefica condotta da Carlo Conti. I due programmi hanno lottato fino alla fine per ottenere il primo posto in classifica ma solo uno dei due ci è riuscito. Pare infatti che a conquistare gli italiani sia stata la bravissima Barbara D’Urso con la Finale del Grande Fratello 16, che è riuscita a conquistare il 22,2% di share. Mentre su Rai 1 Con il Cuore, ha conquistato il 12,3% di telespettatori.

Altri Canali TV

Su Rai 2 invece è andato in onda Piacere, sono un po incinta che ha interessato il 7,5% di share.Niente male Italia Uno con la partita Europei 2020 Spagna – Svezia che ha interessato il 6,2% di share.Su Rai 3 Report che ha interessato invece l’8,1% di telespettatori. Non male Rete 4 con Quarta Repubblica che invece è riuscito a totalizzare il 4,5% di telespettatori.

Passando ai principali canali del digitale terrestre, troviamo La7 che con La Grande Fuga ha interessato il 2,7% di share. Su Tvb invece Karate Kid 4 che ha ottenuto il 2% di telespettatori. Mentre sul Nove è andato in onda Bulldozer che ha raccolto davanti allo schermo il 2% di share