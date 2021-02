Arzignano, attraversa i binari e muore a 23 anni travolta dal treno: “Gesto volontario”

Nonostante i soccorsi, per la ragazza non è stato possibile fare nulla. È morta praticamente sul colpo, travolta dal convoglio ferroviario.

Per gli inquirenti non sembrano esserci dubbi: si tratta di suicidio.

Muore a 23 anni travolta dal treno

Non ce l’ha fatta la ragazza vicentina di 23 anni, che nella serata di mercoledì è stata travolta da un treno a Mogliano.

La giovane, come riferisce anche Leggo, era residente ad Arzignano, in provincia di Vicenza.

La tragedia è avvenuta sul binario 1 all’altezza di via Oberdan, a circa 500 metri dalla stazione di Mogliano Veneto.

La ragazza è stata travolta in pieno dal convoglio ferroviario in transito sui binari. Per la giovane non c’è stato nulla da fare. È morta praticamente sul colpo.

Allertati i soccorsi, i sanitari hanno soltanto potuto dichiararne il decesso.

La dinamica dei fatti non è ancora del tutto chiara, ma non sembrano esserci dubbi sul fatto che si sia trattato di un gesto volontario.

