Arturo Lorenzoni: malore in diretta Facebook affetto da covid

Il candidato del centrosinistra Arturo Lorenzoni, è stato colpito da un malore nel corso di una diretta Facebook. E’ stato ricoverato.

Arturo Lorenzoni stava parlando live in video con Boccia e Baretta quando ha accusato un malore.

Il mancamento in diretta

Arturo Lorenzoni, affetto da covid, ha avuto un malore in diretta Facebook. L’esponente politico del centro sinistra era in collegamento con il ministro per gli affari regionali Boccia e Baretta, candidato sindaco di Venezia. Lorenzoni era in diretta Facebook e appariva in video dalla sua casa.

A soccorrerlo sono stati i suoi familiari che, dopo aver chiamato i soccorsi, lo hanno visto portare all’ospedale di Padova, al reparto di malattie infettive.

I frame video che mostravano il malore, che ha visto Lorenzoni cadere a terra, è stato rimosso dal social network.

Le sue condizioni di salute

Il politico si è ripreso. Lo stesso Lorenzoni ha affermato di aver avuto un calo di pressione in giornata. I medici hanno reputato opportuno il ricovero affinché potessero essere condotti ulteriori accertamenti.

Come si legge su Repubblica, Lorenzoni ha affermato:

“L’ossigenazione è buona, la temperatura è scesa, e nelle prossime ore si procederà con una serie di controlli per escludere ogni altra complicazione”.

Con questo quadro clinico, non è escluso che il politico continui a lavorare. Non sono tardati ad arrivare i messaggi di buona ripresa da diversi esponenti politici. Tra questi, Sergio Giordani, sindaco di Padova. Bisogna ricordare che Lorenzoni si è dimesso dal ruolo di vicesindaco di Padova per il ruolo di governatore. Anche Luana Zanella ha fatto arrivare il suo messaggio.