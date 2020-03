Art Therapy, ecco i 9 benefici che ha sulla nostra salute

L’arte ha la capacità di ispirare le persone e far vedere le cose da una prospettiva diversa. Ecco tutti i benefici dell’art therapy.

Che benefici ha l’art therapy?

Che si tratti di dipingere un ritratto, scrivere una storia o suonare un brano musicale, l’arte stimola il cervello e incoraggia azioni positive nella vita delle persone.

Per coloro che si riprendono dall’abuso di sostanze, una forma creativa di auto-espressione può essere un passo importante nel cammino verso la sobrietà.

Attraverso l’espressione artistica, le persone sono in grado di comunicare pensieri, idee o paure in un modo in cui la comunicazione verbale è talvolta incapace.

Possono persino scoprire qualcosa di se stesse che non conoscono.

I benefici della terapia artistica sono numerosi e qui ci sono nove modi in cui può essere d’aiuto nel percorso di disintossicazione.

Migliora l’autogestione

La perdita di controllo è un effetto collaterale comune della dipendenza.

Le persone possono dare la priorità a diventare alti rispetto alle responsabilità personali e professionali e lottare per bilanciare la loro dipendenza con le attività della vita.

L’art therapy aiuta ad apprendere le abilità per concentrarsi, costruire disciplina e vivere una vita sana.

Allevia i sintomi della depressione

La ricerca ha dimostrato un legame tra dipendenza e depressione.

Questo percorso può aiutare a favorire la positività nella vita delle persone e fornire qualcosa per cui guardare avanti ogni giorno.

È stato dimostrato che aiuta a combattere gli squilibri chimici nel cervello che possono portare alla depressione.

Migliora le abilità comunicative

Gli individui che lottano per esprimere i propri pensieri ed emozioni possono rivolgersi a droghe o alcol come via di fuga.

Questa terapia favorisce l’espressione di sé e può aiutare a sviluppare le capacità comunicative.

Blocca i traumi passati

Molte persone che soffrono di dipendenza cercano di bloccare i ricordi dolorosi delle esperienze traumatiche.

Attraverso l’arte, le persone possono lentamente iniziare ad esprimere i loro sentimenti sull’evento e fare passi per andare avanti.

Riduce lo stress

Lo stress è uno dei principali motivi per cui le persone abusano di droghe o alcol.

Le pesanti esigenze quotidiane possono mettere a dura prova la mente e il corpo.

L’art therapy aiuta a convertire l’energia negativa in abitudini positive che promuovono una salute duratura, priva di sostanze nocive.

Migliora le abilità di risoluzione dei problemi

Aprendo la mente, questa terapia incoraggia le persone a cercare soluzioni intelligenti ai problemi piuttosto che fare affidamento su droghe o alcol.

Ciò è particolarmente utile nei giovani adulti che possono avere difficoltà ad adattarsi o tenere il passo con i rapidi cambiamenti della loro vita.

Costruisci l’autostima

Gli studi dimostrano che le persone che hanno più fiducia e abilità sociali hanno maggiori probabilità di sviluppare abitudini sane.

Aiuta a costruire l’autocoscienza e l’autostima necessarie per affrontare varie situazioni sociali e sfide della vita.

Sintomi attenuanti

L’arte terapia può aiutare a migliorare i sintomi legati a disturbi fisici e mentali.

Tra gli altri benefici, può aiutare a ridurre i livelli di dolore, stress e irritabilità durante il recupero.

Fornire una distrazione positiva

Le distrazioni da una dipendenza possono essere molto liberanti e rinfrescanti.

La terapia dell’arte può aiutare le persone a concentrarsi sul positivo mantenendo le loro menti lontane dalle voglie e dai pensieri negativi.