Le tendenze dell’arredamento 2020 vedono case meno eccessive e meno colorate, in linea con il periodo di pandemia che stiamo vivendo.

La casa in cui abbiamo vissuto, chiusi per settimane, è quella che cambierà con noi e le tendenze arredamento 2020 lo rispecchieranno in pieno.

Gli essenziali

Le tendenze in fatto di arredamento per il 2020 rispecchiano alla perfezione il momento storico che stiamo vivendo. Durante il lockdown, infatti, le case sono diventate il luogo sicuro in cui doversi rinchiudere per settimane. Per questo, alcune cose sono diventate essenziali, rispetto ad altre.

In primis, sono diventate vitali la luce naturale e la vista. Ecco perché, al momento dell’acquisto di una nuova casa, i futuri proprietari richiedono che l’abitazione sia luminosa e che abbia una vista rigenerante.

Anche se la pandemia ha bloccato i saloni di tutto il mondo, le aziende di arredamento hanno continuato a proporre le loro novità.

I trend dell’anno

L’importanza del bagno

La stanza da bagno diventa una piccola boutique o salotto. La tendenza è quella di rendere il bagno grazioso e accogliente ma anche decorato. Via libera a quadri e piante.

D’altro canto, c’è anche una voglia di ritorno ai materiali naturali come il legno che potrebbe invadere anche il lavabo. Un bagno pulito, sobrio, caldo e ricco di comfort.

La natura che invade

In casa arrivano i richiami alla natura. Che siano i colori rilassanti della terra, quali senape, marrone, ma anche motivi floreali. In questo caso, si parla di una tendenza che si chiama jungalow. Spesso, le palette della terra, in chiave moderna, viene abbinata all’azzurro e ai colori fluo carichi. Fantasie e colori che andranno ad invadere non solo le pareti ma anche i tessili.

Il new classic

La tendenza vuole un mix tra il rigore degli anni 50 ed il minimalismo scandinavo che tutti conosciamo. Si assiste al ritorno del marmo, del legno scuro il tutto rinfrescato in uno stile più pulito.