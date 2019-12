Chi è il figlio di Aida Yespica? Conosciamo meglio Aron Ferrari

Chi è Aron Ferrari, il figlio della showgirl Aida Yespica, nato dalla relazione con il calciatore Matteo Ferrari

Scopriamo tutti i segreti del rapporto tra Aida Yespica e il figlio, il piccolo Aron Ferrari.

La vita di Aida Yespica

Aida Maria Yespica Jaime nasce il 15 luglio del 1982 a Barquisimeto, in Venezuela. Partecipa al concorso “Miss Venezuela” nel 2002, dopo di che si trasferisce a Milano, dove intraprende la carriera di modella.

Dopo alcune apparizioni in video musicali e programmi televisivi, diventa nota grazie alla partecipazione, nel 2004, a L’Isola dei famosi: proprio nel reality show conosce DJ Francesco Facchinetti, con cui intraprende una relazione.

Realizza numerosi calendari, fa parte della Compagnia del Bagaglino con Pierfrancesco Pingitore e recita in vari cinepanettoni. Terminata la relazione con Facchinetti, si lega sentimentalmente al calciatore Matteo Ferrari, dal quale nascerà il piccolo Aron.

Torna alla ribalta nel 2012, partecipando a una nuova edizione de L’Isola dei famosi, e nel 2017, al Grande Fratello Vip. Dopo una relazione con Philipp Plein, stilista tedesco, sposa un avvocato venezuelano, Leonardo Gonzales. I due si lasciano e Aida si fidanza con l’imprenditore Enrico Romeo e poi con Roger Jenkins, finanziere britannico con cui si stabilisce a Los Angeles. Dopo le relazioni con Giuseppe Lama e con il commercialista Matteo, Aida sembra essere tornata single.

Il rapporto con il figlio Aron Ferrari

Aida Yespica è sempre sembrata molto legata al figlio Aron. Soprattutto nel corso della partecipazione al Grande Fratello Vip, nel 2017, la donna ha più volte espresso la mancanza nei confronti del piccolo.

Aron è nato nel corso della relazione tra la modella e il calciatore Matteo Ferrari. Dopo la rottura, però, il piccolo è stato affidato esclusivamente al padre, con cui vive oltreoceano.

La Yespica negli ultimi mesi ha visto molto poco il figlio e non solo per la distanza, ma anche a causa di alcuni problemi con i suoi documenti. La showgirl è davvero affranta per la situazione e non sopporta di non essere stata al fianco del bambino neanche nel giorno del suo compleanno, il 27 Novembre.