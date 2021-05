Aromaterapia: una candela per ogni stanza della casa

Per i fan dell’aromaterapia una cosa è chiara, all’interno di una casa non ci sono mai abbastanza candele e l’importante è scegliere.

Meglio optare nella scelta di acquisto un commerciante che offre una vasta gamma di profumazioni, inoltre le candele devono essere belle per l’arredamento, ma anche il cui odore sia in armonia con le funzioni di ogni stanza.

In cucina

Per rendere più piacevole alcuni compiti, come ad esempio dopo aver cucinato il pesce, se si accende una candela mentre si riordina e si ascolta un po’ di musica, possiamo rendere meno gravoso il compito.

La scelta dei gusti in questi casi: pan di zenzero, vaniglia, limone, abete (soprattutto nelle giornate di festa).

In bagno

Fare il bagno o la doccia per prendersi una pausa, da una lunga giornata di telelavoro è rilassante, inoltre se abbiniamo a questo un po’ di aromaterapia ne ricaviamo un gran beneficio. In quest’ultimo caso la scelta può cadere su prodotti a base di eucalipto, ricreando un’atmosfera come se si fossi alle terme, ma anche di: limone, cocco, borotalco o inodore.

Aromaterapia in camera da letto

Per aiutare il sonno dovrebbe essere considerato il profumo di lavanda. Vanno bene anche le candele senza fiamma, poiché se la candela viene lasciata incustodita potrebbe esserci il rischio di incendio. L’atmosfera è quindi un po’ più nell’odore che nella necessità di avere un prodotto che si illumini.

Perfetti anche i vaporizzatori per le lenzuola ei prodotti con le virtù terapeutiche.

Nell’ingresso principale

L’idea qui è di creare un’atmosfera più accessibile, ma che causerà un piccolo stupore immediatamente all’arrivo in casa. È quindi necessaria una fragranza più discreta. Se la tua scelta è un po’ più profumata, basterà aprire semplicemente il barattolo, senza accendere lo stoppino e il risultato sarà comunque gradevole.

Nella stanza ufficio

A volte è necessario fare una piccola pausa e prendere il tempo per meditare prima di iniziare la giornata lavorativa, magari accendendo una candela per soli 30 secondi. La fragranza della stanza emerge e circola nella stanza, un piccolo rituale breve ma efficace. Sapevate che il colore oro promuove la forza mentale, dunque perché non provarci?