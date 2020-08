Armine Harutyunyan, chi è la modella di Gucci riempita di insulti sul web per il suo aspetto

View this post on Instagram

Questa ragazza si chiama Armine Harutyunyan, è dell'Armenia ha 23 anni ed è una modella. Secondo Gucci è una delle cento modelle più sexy del mondo, tanto da sceglierla come nuovo volto per sfilare durante la Fashion Week di settembre a Parigi. Ma ad accompagnare il suo debutto non sono stati i soliti apprezzamenti fatti sulla bellezza a cui siamo abituati tutti, ma bensì insulti e disprezzo, polemiche e cattiveria gratuita, la cui "colpa" di Armine è quella di non rispettare i canoni di bellezza classici. In tanti hanno preso di mira Armine, denigrandola e definendola "brutta" e non adatta per il mondo della moda. Vittima di un vero e proprio body shaming, Armine ha deciso di sfilare indossando il vestito dell'indifferenza verso un mondo superficiale che ci vuole tutti uguali. Ho sempre affermato che la perfezione non esiste. Infondo chi decide la bellezza? Chi decide dove finisce la perfezione e inizia l'imperfezione? Non saranno gli haters a fermare il sogno di Armine che si è mostrata al mondo con l'abito migliore possibile: la sicurezza di se stessa. La sua è una bellezza anticonvenzionale, opinabile per carità ma provate a farvi un giro sul web e leggere i commenti di altre donne sulle sue foto. Commenti che vertono alla denigrazione fisica, alla distruzione psicologica di una donna che sta cercando solo di realizzare il suo sogno: quello di diventare modella. Senza togliere niente a nessuno. Le donne diventano cattive quando si tratta di distruggere altre donne. Senza motivo. E questo non me lo so spiegare. La modella ha deciso di non rispondere a questi insulti. Brava Armine, non ti curar di loro. Continua per la tua strada.❤️