Scopriamone di più su Armando Incarnato, uno dei protagonisti del parterre maschile del trono over di Uomini e Donne!

Chi è Armando Incarnato

Nasce nel 1977 a Napoli. Trascorre serenamente la sua infanzia, fino a quando i suoi genitori non decidono di separarsi e di divorziare definitivamente.

Dopo il divorzio dei genitori, Armando va a vivere con il padre fuori città, dopo di che ritorna a Napoli dopo aver conseguito il diploma. Nel corso della sua vita, Armando ha sofferto a causa degli inusuali malocchi e sortilegi, che gli hanno provocato gravi malesseri psico-fisici.

Dopo il diploma, Armando svolge numerosi lavori che gli permettano di garantirsi un’indipendenza economica: ha lavorato come barista, come corriere in un’azienda di trasporti, come responsabile di reparto in un supermercato della sua città.

Oggi Armando, trasferitosi a Roma, lavora come responsabile nell’ambito professionale relativo al settore edilizio. Nel frattempo, fa parte del parterre maschile del trono over del celebre dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne.

Armando è uno dei personaggi più discussi del programma tv. Tra i suoi flirt più importanti del dating show, quelli con Ursula Bennardo e Noel Formica.

Vita privata e curiosità

Nel 2000, Armando Incarnato sposa Daniela, una donna residente nella sua città, dopo una lunga frequentazione. I due hanno una figlia di nome Michelle.

Dopo 17 anni di matrimonio, però, i due si separano a causa del tradimento di lui: Armando, infatti, si infatua di un’altra donna e inizia una relazione con questa. I due divorziano dopo una fase davvero tortuosa di vita coniugale.

Armando, però, non rimane al fianco della sua amante, anzi, decide di cambiare totalmente vita e di partecipare al dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne.