Chi è Aristide Malnati, l’archeologo noto per aver partecipato a L’Isola dei famosi 2016, tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 4

Scopriamo tutti i segreti di Aristide Malnati, che dopo la laurea in Lettere Classiche e gli scavi in Egitto, si è dedicato al mondo della televisione fino ad arrivare al Grande Fratello Vip.

Chi è Aristide Malnati

Nasce a Milano, il 10 luglio del 1964 e cresce ad Arma di Taggia (Imperia) assieme alla nonna.

Dopo il diploma classico e la laurea in Lettere Classiche alla Statale di Milano con una tesi sui papiri di Alceo, poeta lirico greco conterraneo e contemporaneo di Saffo, Malnati partecipa a 15 campagne di scavo in Egitto, dove scopre centinaia di papiri scritti in greco.

Dal 1996 comincia a collaborare con numerose testate giornalistiche come Il Giorno, La Nazione, Il Resto del Carlino e Libero. Lavora anche per emittenti televisive come Telenova e TV2000, dove è autore di documentari sulla Bibbia.

Amico di vecchia data di Alfonso Signorini, con cui ha portato a termine il Liceo Classico, rimane accanto al giornalista anche nell’Alfonso Signorini Show su Radio Monte Carlo, durante cui gli viene attribuito il nome di ‘Mummy’, il mummiologo, per via dei suoi trascorsi in Egitto.

In televisione, partecipa nel 2010 a Cuore di mamma su Rai Due con Amadeus; nel 2012 come opinionista a Pomeriggio 5, nel 2013-2014 a Detto Fatto (Rai Due) e nel 2015 a cinque puntate del Grand Hotel Chiambretti.

Acquisisce grande notorietà tra il pubblico televisivo italiano, quando partecipa, nel 2016, al reality show di Canale 5, L’Isola dei famosi.

Nel 2020 parteciperà alla quarta edizione del Grande Fratello Vip su Canale 5, voluto fortemente dall’amico Alfonso Signorini, conduttore del programma.

Vita privata e curiosità

Non si hanno moltissime notizie sulla vita privata di Aristide Malnati. Ciò che è noto è che l’archeologo non ha una moglie né dei figli.

In varie interviste ha dichiarato di non aver avuto molte storie d’amore nel corso della sua vita. Una relazione, platonica però, l’ha avuta con una certa Virginia, conosciuta nell’emittente 7Gold.