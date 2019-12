Avete mai visto la sorella di Arisa? La somiglianza è davvero tanta

Non tutti sanno che la cantante Rosalba Pippa in arte Arisa, ha una sorella. Le due sorelle sono molto simili esteticamente, ecco com’è Isabella

Arisa è una delle cantanti più apprezzate e amate dal pubblico italiano. La sua voce delicata infatti è entrata nei cuori di milioni di italiani già agli esordi, con la canzone Sincerità. Non tutti però sono a conoscenza che la bella cantante ha due sorelle molto simili a lei.

Arisa vita e carriera

Non tuitti sanno che Arisa ha incominciato ad amare la musica già da piccola, studiando nella sua cameretta tutte le canzoni dei grandi miti americani come Mariah Carrye e Celin Dion. Intanto però la brava cantante si è data da fare anche a scuola diplomandosi al liceo pedagogico.

La sua carriera però non è nata subito,infatti la brava cantante ha svolto diversi lavori prima di diventare un personaggio affermato nel mondo della musica. Oltre alla musica però, Arisa ha anche altre passioni come la pittura. Pare infatti che sia proprio una passione ereditata di generazione, infatti la sorella Sabrina, è una nota visual artist affermata a Berlino.

Eppure oltre all’artista Sabrina, Arisa ha anche un altra sorella, scopriamo insieme chi è.

Chi è Isabella, la sorella di Arisa?

Quello che molti non sanno è che Arisa ha anche un altra sorella oltre a Sabrina. La giovane si chiama Isabella. La sorella non è mai apparsa, ma a quanto pare a renderla nota è stata proprio la cantante sui social. A renderla nota infatti è stata una pagina fan di Arisa che ha pubblicato un video dove la cantante appare insieme alle sorelle. Le tre ragazze si somigliano tantissimo vediamo infatti come Isabella sia molto simile alla sorella maggiore ma con tratti più delicatI

Isabella,sorella d iArisa