Arisa seduce senza reggiseno, curve in primo piano: ‘Ho le valvole sballate’ – Foto

Arisa ha fatto impazzire tutti i suoi follower con il suo ultimo scatto pubblicato sui social: ‘seno esplosivo e sguardo da cerbiatta’

Arisa, all’anagrafe Rosalba Pippa, è una delle artiste più apprezzate nel panorama musicale Italiano.

Spesso al centro delle polemiche, per il suo essere schietta e anticonformista, questa volta la cantante genovese ha letteralmente infiammato il web con il suo ultimo scatto social.

Arisa bollente su instagram: ‘Ho le valvole sballate’

Da pochissimi giorni l’interprete genovese ha compiuto 37 anni e lo ha fatto in grande cantando a Ceglie Messapica, dinanzi a migliaia di fan, che in delirio hanno urlato per ore il suo nome e cantato a squarciagola i suoi testi.

Arisa nelle ultime ore si è mostrata sui social, bellissima nella sua semplicità e sensuale con il suo ‘sguardo da cerbiatta’ e il seno ‘esplosivo’ , che il suo top nero, pare non riesca a contenere.

La foto postata poche ore fa ha letteralmente scatenato il pubblico maschile, che non ha potuto resistere alla sua sensualità sottolineata da un top senza reggiseno. Ecco cosa si legge tra i commenti:

‘Sempre meglio. dopo quella in costume ormai le valvole so sballate’

e ancora:

‘Sei come il vino. Più invecchi e più diventi gnocca’

Arisa criticata per la sua ‘rapata’

L’artista, tra auguri e complimenti piccanti, è stata però ancora una volta criticata per il suo taglio di capelli estremo.

Ancora una volta la sua scelta di portare i capelli rasati al centro delle polemiche, noncuranti che questa derivi da una necessità di Arisa, la quale soffre di un disturbo che seppur comune la mette a disagio, la ‘tricotillomania’:

Il disturbo in questione come si legge su Wikipedia è un ‘disturbo Ossessivo-Compulsivo (DOC) sulla base della ripetitività e della natura compulsiva dello strapparsi i capelli e per il fatto che lo strappo è generalmente ritualizzato e limitato a luoghi, giorni e momenti ben precisi e specifici per il singolo individuo’.

Questa dunque la ragion per cui, la bella cantante genovese ama portare la sua chioma estremamente corta.

Ecco ora, lo scatto che ha infiammato gli animi dei follower: