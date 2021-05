Arisa la scoperta dopo gli esami medici: fan preoccupati

Arisa ha rivelato poche ore fa di essere stata costretta a cancellare la sua intervista con Tim Music per motivi di salute, il triste annuncio dell’artista preoccupa i fan.

L’amata Vocal Coach di Amici 20, è ritornata sotto la luce dei riflettori in queste ultime ore, preoccupando i suoi followers.

Dopo la rottura con Andrea Di Carlo, la cantante genovese ha voluto dedicare un pò di tempo a se stessa, recandosi in una clinica del benessere, dove sta trascorrendo il suo tempo all’insegna del relax tra vasche idromassaggio, sedute di radiofrequenza, fangoterapia, e di un’alimentazione sana.

Poche ore fa, in diretta dalla suddetta clinica, Arisa ha voluto però condividere con i suoi followers una faccenda molto intima, riguardante la sua salute. Ecco che cosa ha rivelato.

Il triste annuncio sui social: ‘Mi dispiace infinitamente’

Arisa ha annunciato poche ore fa attraverso alcune Stories, che con profondo rammarico nella giornata di domani, 25 Maggio 2021, non potrà essere presente a Tim Music con la sua ‘Intervista senza filtri’.

Il motivo? Pare che la cantante abbia fatto di recente alcuni accertamenti, e senza entrare nel dettaglio, pare sia uscito ‘qualcosa’ per cui ha deciso di intraprendere in questo momento un percorso che ora come ora, non può ‘assolutamente interrompere’:

”ho iniziato a fare delle cose che non posso assolutamente interrompere delle cose che sono uscite fuori facendo degli accertamenti”

poi, cercando di tranquillizzare i followers ha aggiunto:

‘niente di grave, ma è importante che io lo faccia in questo momento per la mia salute’

ha spiegato la cantante, chiedendo scusa soprattutto a Tim Music e al suo staff per la sua repentina defezione, cercando di porvi rimedio rispondendo a tutte le curiosità anche quelle più sconce e bizzarre direttamente dal suo canale.

Dopo l’annuncio l‘inaspettata sorpresa.

Andrea Di Carlo cerca di riconquistare Arisa?

Subito dopo l’annuncio tra le sue stories, la cantante genovese ha pubblicato un video in cui mostra un meraviglioso fascio di rose rosa, con al centro una splendida rosa rossa.

Il mittente? Il fascio di rose è pervenuto alla clinica del benessere senza alcun bigliettino.

Molti utenti ha subito pensato, che siano stati inviati dal suo ex compagno, Andrea Di Carlo, il quale solo qualche giorno fa ha annunciato sui social la loro rottura.

Che ci abbia ripensato? Chissà! Staremo a vedere.