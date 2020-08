Arisa drastico cambiamento: viso irriconoscibile con la chioma lunga e bionda

Arisa rivoluziona ancora il suo look, mostrandosi coi capelli lunghi e bionda, postando la sua nuova foto su Instagram.

Arisa ama giocare con la propria immagine e il nuovo cambio look prevede capelli lunghi e biondi. La cantante è sempre stata un trasformista, cambiando spesso il suo aspetto, stile di abiti e di trucco. In questo modo ha sempre stupito fan e follower, che come sempre si spendono in moltissimi complimenti.

I molti like

I commenti di apprezzamento come al solito sono stati tantissimi, uno molto apprezzato è stato:

“Hai un viso talmente espressivo, che i capelli sono solo cornice.”

Arisa grazie ai suoi lineamenti è in grado di portare sia il taglio cortissimo che sfoggia da qualche tempo, che questo lungo che mostra. La cantante ha raccolto tantissimi like e commenti di apprezzamento grazie a questo look biondo.

Ci ha abituato alla sua politica del body positive e con i suoi cambi look, partendo da un taglio a caschetto con frangetta degli esordi, ai capelli quasi rasati a zero, alla chioma lunghissima castana fino al biondo di ora.

L’intervista confessione e la malattia

In una sua recente intervista alla rivista Oggi, ha confessato di essersi sottoposta ad un ritocco alle labbra e di essersi pentita di questa scelta:

“Da ex estetista mi piace girare per centri medico estetici, è un mondo che mi interessa, mi piacciono le nuove tecnologie e l’evoluzione dei trattamenti. L’anno scorso ho ceduto a un ritocchino alle labbra, ma se tornassi indietro non lo farei più.”

Ha concluso dicendo che l’impulso di cambiare qualcosa, deve venire da dentro di noi e non dall’esterno. Ha detto che non si deve cambiare per avere maggiori like su Instagram.

Un’ultima cosa detta è che la scelta dei capelli corti non sono un vezzo, bensì una necessitò a causa della sua tricotillomania. È un disturbo che spinge chi ne è affetto e si trova in un momento di stress, a strapparsi i capelli involontariamente.