Arisa rivela lo spiazzante retroscena: ‘Non lo facevo mai’

Arisa è tra le artiste più amate dal pubblico italiano, la quale negli ultime mesi la sta apprezzando molto nelle vesti di Vocal Coach nell’arco del talent più seguito di sempre, Amici di Maria De Filippi, al fianco di Lorella Cuccarini.

Di recente, la cantante genovese ha condiviso con i suoi fan una grande gioia, ovvero l’uscita del suo nuovo singolo in dialetto napoletano, ‘Ortica’, il quale sta riscuotendo già un enorme successo in radio e sulle piattaforme digitali.

Poche ore fa, la cantante ha condiviso con i suoi followers alcune stories, nell’arco delle quali ha rivelato un inedito retroscena riguardante il suo passato. Ecco tutti i dettagli in merito.

Poche ore fa, l’artista ha pubblicato una foto di quando era ancora una bambina risalente più o meno al periodo del suo incontro ravvicinato con il ‘cespuglio di ortica’, evento che è stato fonte di ispirazione per la vocal coach di Amici nella stesura del suo bellissimo singolo.

A tal proposito ha condiviso con i suoi fan un aneddoto risalente alla sua infanzia. Secondo quanto raccontato dalla sua mamma, Arisa da piccola ‘non piangeva mai’, ecco cosa accadde il giorno in cui cadde nel cespuglio di ortica:

e ancora;

ha rivelato la cantante spiazzando il pubblico.

Meraviglioso ed intenso, quale significato si cela dietro il bellissimo brano di Arisa?

A rivelarlo è la stessa artista in una recente intervista, nell’arco della quale ha rivelato che, ‘Ortica’ è una ‘canzone che parla d’amore, quello vero, che quando finisce brucia‘.

Brucia, come quando cadi tra le ortiche, una sensazione che la cantante conosce molto bene, essendo da piccola caduta in un cespuglio di ortiche:

‘La sensazione che ho provato è ancora viva dentro di me e si ripropone ogni volta che l’amore si rompe, ogni volta che ho paura, ogni volta che mi sento fraintesa come donna ed essere umano’

e ancora, descrivendo le caratteristiche della suddetta pianta, dall’odore dolce, e che ricorda il ‘fiore’ femminile ricoperto di peli.

Questi quando si spezzano ‘emanano un odore acido e da questi fuoriesce una sostanza urticante’ racconta la compagna di Andrea Di Carlo:

‘Un po’ come diventiamo noi quando ci accorgiamo di non essere amate abbastanza, un po’ come ci trattano quando non ci amano più’