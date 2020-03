Ospite seppur in collegamento video, durante l’ultimo appuntamento a Domenica In, Arisa. La cantante appare fortemente provata dalla quarantena. La confessione dell’artista in diretta

Arisa è tra le artiste più amate dal pubblico italiano. La cantante è stata protagonista dell’ultima puntata andata in onda di Domenica In, condotto dall’insostituibile Mara Venier.

L’artista, ha posto il suo intervento in collegamento Video, essendo vigenti le norme relative alla Prevenzione da Contagio per il Coronavirus che sta mettendo in ginocchio l’Italia Intera, in particolare la sanità pubblica.

Rosalba Pippa, ha raccontato così al pubblico come sta vivendo la sua quarantena, apparendo profondamente provata e dimagrita. Scopriamo di più.

Arisa, quarantena in solitudine: ‘Sono anche dimagrita’

La cantante genovese, rivela agli spettatori di Domenica in e alla sua conduttrice, di star attraversando come tutti un periodo particolarmente difficile, la quarantena in piena solitudine, senza il suo ragazzo e senza la sua famiglia.

Sola insieme ai suoi due cani, Arisa dopo due settimane di quarantena si mostra profondamente triste e provata e rivela di non portare fuori neanche i suoi cagnolini per i bisogni:

‘La fanno fuori il balcone, poi pulisco tutto’

ha detto l’artista che ha poi aggiunto che in queste giornate così pesanti spesso non ha voglia neanche di cucinare, e per questo avrebbe perso diversi chili.

La cantante rivela la sua routine al pubblico di Mara Venier

Arisa rivela alla Zia Mara come trascorre le sue giornate in casa, principalmente, fa sapere che al mattino, impossibilitata a fissare appuntamenti dall’estetista, provvede alla sua beauty routine effettuando giornalmente delle maschere per il viso.

Quanto al contatto con i suoi familiari che si trovano in Basilicata e col suo nuovo fidanzato, essendo in un’epoca tecnologica e che permette di non perdere i contatti con chi amiamo, rivela di vederli giornalmente tramite video-chiamate su Whats Up.

Poi parlando del suo nuovo amore, un ragazzo friulano non appartenente al mondo dello spettacolo, con amarezza rivela che la quarantena sta mettendo a dura prova la sua relazione, e che purtroppo erano lontani quando il Governo ha deciso di decretare l’Italia zona rossa, ha concluso Arisa.