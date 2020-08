Arisa esagera, zoom sulle parti intime: il costume cede e si vede tutto

Arisa manda in tilt la rete con l’ultimo scatto social: parti intime in primo piano

Bellezza esplosiva quella di Arisa. La cantante è in vacanza al mare e negli ultimi scatti condivisi su Instagram appare più bella che mai: le sue curve morbide conquistano la rete.

Arisa esplosiva su Instagram

Rosalba Pippa, meglio nota con il nome di Arisa, è riuscita a conquistare il suo pubblico grazie alla sua particolare voce in grado di regalare emozioni uniche. Nata a Genova, trascorre la sua infanzia in un piccolo paesino in provincia di Potenza. Sin da bambina ha sempre avuto la passione per la musica, fino ad approdare nel 2008 al Festival di Sanremo dove trionfa nella categoria Nuove Proposte con il brano ‘Sincerità‘.

Da allora, ha cavalcato la cresta dell’onda ed oggi un’artista amatissima nel nostro Paese anche per le sue idee. Da tempo, infatti, la cantante combatte contro gli stereotipi di bellezza imposti dai social network mostrandosi senza filtri.

La giovane sta trascorrendo qualche giorno di relax al mare ma non perde mai l’occasione di condividere scatti da capogiro. L’ultimo ha letteralmente mandato in visibilio il web.

Parti intime in primo piano

Con l’avvento dei social network, molte delle foto condivise in rete mostrano un tipo di bellezza ‘artificiale’, che segue determinati canoni. Per questo motivo, Arisa ha scelto di mostrarsi senza troppi filtri.

Nel suo ultimo scatto social, l’artista ha deciso di dedicare un primo piano alle sue forme morbide in un bikini color oro: è evidente che il décolleté straborda ma il suo fascino è del tutto naturale.

La cantante lancia un importante messaggio: amare se stessi.