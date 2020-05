Arisa contro la malattia ‘Indosso parrucche adesso’: la confessione della cantante sui social

Arisa, l’amara confessione sulla sua malattia: “Per vincere indosso parrucche come Naomi Campbell”

Rosalba Pippa, meglio nota la grande pubblico con il nome d’arte di Arisa, ci ha da sempre abituati ai suoi repentini cambi di look. Ma dietro a questa scelta di cambiare di continuamente il suo look, si nasconde una realtà diversa. L’artista soffre di un disturbo che la spinge ad indossare delle parrucche per poter meglio affrontare la sua malattia.

Arisa e il suo disturbo

Una delle artiste più amate del panorama musicale italiana è, senza alcun dubbio, Rosalba Pippa meglio nota con il suo nome d’arte, Arisa. Da giovanissima, è riuscita a conquistare con la sua particolare voce la giuria dell’Ariston prendendo parte alla l 59º Festival di Sanremo nel 2009 con il singolo Sincerità, vincitore della categoria “Nuove Proposte”.

In passato, la cantante originaria di Genova, ha confessato il motivo per cui taglia spesso i capelli e cambia di continuo il suo look. Arisa, infatti, ha confessato di soffrire di un disturbo ossessivo compulsivo che conduce chi ne soffre a strapparsi i capelli in maniera del tutto involontaria. Nel gergo medico, tale disturbo è conosciuto con il nome di soffre di tricotillomania. Tramite Instagram, ha rivelato come sta affrontando la sua malattia.

Le parole della cantante lucana

Non molte ore fa, Arisa ha condiviso su Instagram una nuova foto che la ritrae con indosso una parrucca. Per quale motivo? Per poter far ricrescere i suoi capelli in quanto i tagli intermedi come il carré non le piacciono.

Lo scatto in questione è stata accompagnata dalla seguente didascalia:

“Da oggi indosserò questa parrucca fino a quando non cresceranno i miei capelli”.

La cantante ha poi aggiunto:

“Guai a chi fiata. Nella cultura afroamericana quasi tutte le donne indossano parrucche. Anche Naomi Campbell, quindi posso farlo anch’io”.

Per approfondire, leggi anche l’articolo seguente: Arisa, chi è il fidanzato della celebre cantante italiana? Conosciamo Lorenzo Zambelli!