Arisa, rivela la rara malattia e l’intervento di chirurgia estetica ‘Sono pentita’

Fin dal suo ingresso nelle scene musicali, Arisa ha abituato il suo pubblico a cambi repentini del suo look.

Dietro alla scelta di cambiare di continuamente la sua acconciatura, si nasconde una realtà diversa. La cantante soffre di un disturbo che la spinge ad indossare delle parrucche per poter meglio affrontare la sua malattia.

Da giovanissima è riuscita a conquistare, con la sua particolare voce, la giuria dell’Ariston prendendo parte alla l 59º Festival di Sanremo nel 2009 con il singolo Sincerità, vincitore della categoria “Nuove Proposte”. Da allora il suo successo è infrenabile ed è riuscita a conquistare un’ampia fetta di pubblico anche per i suoi cambi repentini di look.

Già in passato, l’artista ha confessato di soffrire di un determinato disturbo ossia la tricotillomania. un disturbo ossessivo compulsivo che conduce chi ne soffre a strapparsi i capelli in maniera del tutto involontaria. Intervistata dal settimanale Oggi, ha confessato di essersi pentita di aver ceduto ad un ritocchino: ecco le sue parole.

Di recente, Arisa ha confessato di aver ritoccato le sue labbra ma se tornasse indietro non lo farebbe più. A tal proposito, la cantante ha dichiarato:

“Da ex estetista mi piace girare per centri medico estetici, è un mondo che mi interessa, mi piacciono le nuove tecnologie e l’evoluzione dei trattamenti. Ma l’anno scorso ho ceduto a un ritocchino alle labbra, ma se tornassi indietro non lo farei più”,

E poi ha aggiunto:

“Può essere giusto cambiare una parte del corpo se non ti piace, ma lo stimolo deve venire da te, non dagli altri. Non bisogna cambiare per il gradimento di Instagram”.