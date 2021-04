Arisa e Andrea di Carlo, il lieto annuncio sui social emoziona i fan

Arisa è tra le artiste più amate del momento, dopo la sua partecipazione a Sanremo, si sta facendo apprezzare dal pubblico italiano nelle vesti di vocal coach nel celebre talent prodotto e condotto da Maria De Filippi, Amici 20.

Subito dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo, che l’ha vista protagonista con il brano scritto da Gigi D’Alessio, ‘Potevo fare di più’, abbiamo assistito all’improvvisa rottura con il Andrea Di Carlo, con il quale qualche tempo prima si era parlato di convolare a nozze.

Nozze previste per Settembre 2021, le quali sono state annullate. Nelle ultime settimane alcuni post sui social hanno fatto pensare ad un riavvicinamento, a confermarlo l’annuncio della coppia proprio poche ore fa su Instagram. Ecco tutti i dettagli in merito.

Un’annuncio dolcissimo ed inaspettato quello comparso poche ore fa sulla pagina social del celebre manager Andrea Di Carlo, il quale ha accompagnato la suddetta notizia con uno scatto davvero particolare.

Le loro mani si stringono più che mai, e lui orgoglioso ha annunciato l’uscita del nuovo singolo di Arisa ‘Ortica’, scrivendo:

Un messaggio che ha dato fondamento ai rumors sul ritorno insieme della coppia, una notizia che ha profondamente emozionato i fan, i quali si stanno chiedendo se hanno intenzione di sposarsi a settembre o andare per gradi stavolta, prima del grande passo.

A partire da oggi, 23 Aprile 2021, su tutte le piattaforme digitali e in streming è disponibile il nuovo singolo dell’artista genovese la quale ne è anche l’autrice, che parla di un’amore forte e del dolore che questo ha lasciato che somiglia al bruciore provocato dallo sfregamento con le foglie della pianta urticante:

ha spiegato Arisa in una recente intervista, rivelando poi un’aneddoto sul suo passato che spiega il titolo del brano. La cantante ha rivelato che da piccola cadde in un cespuglio di ortiche.

Quella sensazione, ha dichiarato la cantante, è ancora insita dentro di lei quando vive particolari eventi o sensazioni come ‘ogni volta che l’amore si rompe’, oppure ogni volta che ha paura, e ancora ogni volta che si ‘sente fraintesa come donna ed essere umano’:

e poi:

‘Un po’ come diventiamo noi quando ci accorgiamo di non essere amate abbastanza, un po’ come ci trattano quando non ci amano più’