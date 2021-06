Arisa si è mostrata senza trucco e senza filtri su Instagram. Gli utenti, allibiti dallo scatto social: ‘Si è gonfiata le labbra’.

Arisa è tra le artiste più amate dal pubblico italiano, il quale è rimasto letteralmente conquistato dal suo ultimo singolo ”Ortica”, per metà in dialetto napoletano e metà italiano, ”meravigliosamente” interpretato dall’artista genovese.

In queste ultime settimane, la Vocal Coach è finita sotto la luce dei riflettori per la rottura definitiva con il manager Andrea Di Carlo, con il quale sarebbe dovuta convolare a nozze il prossimo settembre 2021.

Poche ore fa invece, si è mostrata sui social i versione ”no make-up and no filter”. I followers non hanno potuto fare a meno di notare un particolare dettaglio. Scopriamo di più.

Arisa senza trucco su Instagram

Bellissima e in perfetta forma, la cantante genovese ha lasciato senza parole i suoi fan con la sua ultima foto postata su Instagram.

Arisa si è mostrata infatti ”senza trucco e senza inganno” poco prima di trascorrere una giornata all’insegna del Relax al mare.

Pelle liscia e compatta hanno stupito le sue fan, che si sono chieste quale fosse il suo segreto di bellezza. Altri invece, con occhio critico, hanno rilevato una piccola ”anomalia” nella foto.

Il dettaglio non passa inosservato: punturina sulle labbra per la cantante?

Bellissima anche acqua e sapone, alcuni followers hanno notato che Arisa abbia effettuato qualche punturina di troppo sulle labbra. Queste infatti sono apparse leggermente lievitate rispetto a qualche tempo fa:

D’altronde, il fatto che abbia ritoccato le labbra, non sarebbe del tutto una novità. E’ stata la stessa cantante ad ammetterlo in una vecchia intervista, e sarebbe questo l’unico intervento estetico effettuato, per il resto Arisa ha sempre dichiarato di piacersi esattamente così com’è.