Amici 2021, Arisa furiosa per una battuta pesante: Maria De Filippi interviene

Ieri sera al serale di Amici 2021, Arisa è andata su tutte le furie per una battuta inadeguata, è dovuta intervenire Maria De Filippi per calmare gli animi.

Ormai le discussioni tra Arisa e il suo collega Rudy Zerbi sono protagoniste delle puntate di Amici di Maria De Filippi. All’inizio possono sembrare delle discussioni irrilevanti, ma dopo sfociano in delle litigate davvero pesanti che possono essere fermate solamente dall’intervento della conduttrice.

Ecco cosa è successo ieri ad Amici 2021

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del Serale di Amici 2021 di Maria De Filippi.

Rudy Zerbi come suo solito tira sempre delle battutine sarcastiche con una punta di veleno alla sua collega Arisa.

Lei ovviamente ricambia molto spesso, punzecchiandolo continuamente.

Ma ieri il giudice del canto ci è andato troppo pesante con le battute, toccando un tasto davvero molto delicato per Arisa, per questo lei è andata su tutte le furie e ha risposto per le rime a Rudy.

Inoltre la squadra Zerbi-Celentano ha dovuto sfidare un’altra squadra nella prima manche e prontamente Zerbi ha tirato fuori la sua valigetta dove c’era dentro una parrucca che ha messo, ironizzando su Anna Pettinelli, altra sua nemica oltre ad Arisa.

Arisa contro Zerbi: l’intervento di Maria De Filippi

Rudy prima di mettersi la parrucca ha indossato dei baffi, gli stessi che aveva indossato Arisa nella scorsa puntata.

Ma mentre imitava la sua collega, si è lasciato andare ad una terribile battuta, ovvero:

“Sono i baffi di Arisa che ha dimenticato a casa mia ieri sera”.

Appena la cantante ha sentito queste parole la sua reazione è stata imminente.

Arisa si è scagliata contro Zerbi dicendogli di essere pazzo a dire certe cose davanti a tutta Italia.

Maria De Filippi non è riuscita a trattenere la risata ma ha comunque difeso la cantante, Rudy incontenibile ha continuato, tirando fuori dalla valigetta delle unghie finte rosse, proprio come quelle di Arisa.

Quest’ultima ancora infastidita ha affermato:

“Potresti rimangiarti quello che hai detto prima, per favore. Non ti tratto male, solo che devi dire sta roba qua”.

Anche la conduttrice ha chiesto a Rudy gentilmente di smentire le dichiarazioni che aveva appena fatto e in quel momento non ha potuto obbedire alla richiesta di “Queen Mary.”